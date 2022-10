Breda wil met nieuwe app binnenstad gastvrijer en toegankelijker maken

BREDA - De gemeente Breda lanceert de Bereikbaar Breda app. Deze applicatie moet ervoor zorgen dat de binnenstad gastvrijer en toegankelijker wordt, vooral voor mensen met een beperking. In deze app worden allerlei basisvoorziening op één kaart overzichtelijk in beeld gebracht.

De gemeente Breda wil gastvrij en toegankelijk zijn. Daarom lanceert zij nu de Bereikbaar Breda App. In deze app is een kaart te vinden met daarop alle belangrijke, nuttige en noodzakelijke plaatsen, zoals AED’s, gevaarlijke punten, bezienswaardigheden, schuilplekken voor de regen en gehandicaptenparkeerplaatsen. De app is vanaf nu te vinden via: Hallo nieuwe Bredanaar! | Breda.

“Het is de week van de toegankelijkheid en dus een mooi moment voor ons om te starten met de Bereikbaar Breda App”, aldus Jeroen Bruijns, wethouder toegankelijkheid. “Hiermee willen we de binnenstad makkelijker bereikbaar maken voor iedereen. De app is een goed hulpmiddel voor mensen met een beperking om snel praktische informatie te krijgen voor hun bezoek aan de stad of evenement. Dat zorgt voor een gastvrij verblijf in onze stad”.

Behalve voor een prettig verblijf in de binnenstad, wijst de app ook de weg er naartoe. Dat wordt gedaan met een persoonlijk routeadvies. De app kan afwijkende routes kiezen en suggesties doen voor parkeergarages, OV en fietsroutes. Dit zorgt voor het spreiden van druktes in de stad. Ook is het mogelijk om een parkeerplek te reserveren in een gekozen parkeergarage.





Basisinformatie

De gemeente biedt de Bereikbaar Breda App met basisinformatie over de binnenstad aan op de eigen website en voor evenementen en bedrijven in de binnenstad. De app is door elke organisatie toe te voegen aan de eigen site.