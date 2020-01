Haagse Beemdenloop schrapt Obstacle Trail Run uit programma

BREDA - De organisatie van de Haagse Beemdenloop stopt met het organiseren van de uitdagende Obstacle Trail Run. Reden daarvoor zijn de hoge kosten, de uitgebreide voorbereidingen die nodig zijn en het te lage aantal deelnemers.

Het houden van een Obstacle Trail Run was voor het bestuur van de Haagse Beemdenloop altijd al een uitdaging. Graslanden mochten niet meer gebruikt worden, er zijn weinig onverharde paden in de wijk en als water viel eigenlijk alleen de Asterdplas te gebruiken. Bovendien wilde de organisatie de natuur niet verstoren.

Ook organisatorisch en financieel was het houden van de Run ingewikkeld. Het wedstrijdonderdeel kost veel geld om te organiseren en vergt veel tijd en vrijwilligers om het te kunnen voorbereiden en begeleiden. "En in de evaluatie hebben we geconstateerd dat het aantal deelnemers van dit wedstrijdonderdeel te laag was", laat het bestuur weten. Daarom zal de Obstacle Trail Run uit het evenement verdwijnen in 2020.

De rest van de Haagse Beemdenloop gaat wél gewoon door. Zo kun je 5, 10 en 15 kilometer lopen en gaat ook de Kids (obstacle) run 'gewoon' door.