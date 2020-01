BREDA - In de eerste maand van het nieuwe jaar staat traditiegetrouw de Mastboscross op het programma. In een droog maar koud Breda ging zaterdag de 51e editie van het loopevenement van start.

De Mastboscross Breda staat bekend als een gezellige bikkelcross en vorig jaar gingen enkele honderden deelnemers door de modder. De organisatie heeft net zoals voorgaande jaren vier routes uitgezet. Dit zijn de rode, groen, oranje en blauwe route. Deze routes worden op de baan aangegeven door gekleurde pijlen. Het programma is vandaag om 12.00 uur van start gegaan met de lange canitrail van RUN2DAY. De dag eindigt om 17.00 uur met de prijsuitreiking van de bedrijvenloop.

Zondag is de grote dag. De dag begint dan met de familie- en scholierencross. Vervolgens rennen meisjes, jongens, mannen, vrouwen en senioren in hun eigen categorie voor de winst. De laatste race die van start gaat is de Lopers Company by Berry's Prestatiecross om 15.05 uur. Daarna zit het evenement er op en moeten we weer een jaar wachten tot de volgende.