Zwaarbevochten winst voor MMA-vechter Pieter Buist bij ONE

BREDA - Pieter Buist heeft vandaag in Manilla zijn derde wedstrijd bij het Aziatische ONE gewonnen van de Filipijnse Eduard Folayang.

De wedstrijd was vanaf ronde één spannend, en ging beide kanten op. Uiteindelijk werden alle drie de rondes volgemaakt, waarna Pieter door twee van de drie juryleden tot winnaar werd uitgeroepen. Dit tot teleurstelling van het Filipijnse publiek, dat duidelijk had gehoopt op een overwinning van Folayang.

Voor Pieter was het zijn derde wedstrijd bij het Aziatische ONE. De wedstrijd kwam eerder dan verwacht, want Buist vocht eind oktober nog in Jakarta tegen Caruso. Vandaag zou Eduard Folayang aanvankelijk vechten tegen een andere tegenstander, maar die moest afzeggen. Pieter valt in

Loopbaan

Pieter Buist heeft een bijzondere loopbaan. De Bredanaar was ooit dakloos, werkte als vuilnisman, en is nu professioneel MMA-vechter. Hij was voor deze wedstrijd al zeven wedstrijden ongeslagen. Die teller komt nu op acht.