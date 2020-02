Een groot voetbaltoernooi voor NAC-supporters: 'We gaan er een geel-zwart feest van maken'

BREDA - De B-Side Rats en Breda Loco's hebben opnieuw de handen ineen geslagen voor een groot geel-zwart evenement. Na het succes van 'Wij gaan de Singels in' houden de supportersgroepen op 30 mei een groot voetbaltoernooi bij JEKA. Voor Ben van Oosterbosch van de B-Side Rats is het een droom die uitkomt. "We gaan het seizoen knallend afsluiten."

De supportersgroep B-Side Rats is vooral bekend van haar veel gelezen website en Facebook-pagina. Die wordt door twaalf vrijwilligers gevuld met artikelen over alles rondom NAC Breda. Maar de B-Side Rats doen meer dan dat. "Een paar jaar geleden begonnen we met het organiseren van onze jaarlijkse pubquiz. Dat is inmiddels een vaste traditie geworden. En twee jaar geleden hebben we de handen ineen geslagen met de Breda Loco's om 'Wij gaan de Singels in!' te organiseren", vertelt Ben van Oosterbosch. Dat werd een knotsgekke middag waarbij NAC-supporters in bootjes de Singels op gingen.

"Dat smaakte naar meer. Voor mij persoonlijk was het altijd al een droom om een keer een voetbaltoernooi te houden voor de supporters. En nu mag ik vertellen dat dat toernooi er ook echt gaat komen." Op 30 mei houden de Breda Loco's samen met B-Side Rats de Noad Cup: een supporterstoernooi bij JEKA.

Vanaf 11:00 uur nemen 30 mei maximaal 24 heren- en 8 damesteams het tegen elkaar op. "Dat wordt echt een geel-zwart feest, waarmee we het seizoen op een knallende manier gaan afsluiten." De dag zelf wordt afgesloten met een geheel verzorgde grote BBQ en een supportersfeest met diverse bekende artiesten en de NAC DJ's uit de Bea en de Cordial. De inschrijving voor het toernooi is inmiddels geopend. Je kunt je per team, dat uit tien personen bestaat, inschrijven. De kosten bedragen 17,50 euro per persoon dit is inclusief de BBQ en de feestavond. Kaarten koop je hier.