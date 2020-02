Streep door Bavelse Berg Classic vanwege bezuiniging bij landelijke politie

BREDA - De organisatie van de Bavelse Berg Classic heeft een streep door de vijfde editie van het evenement gezet. De reden: de organisatie kan de veiligheid van de jonge wielrenners niet meer honderd procent garanderen. "De politiebegeleiding is wegbezuinigd. Dan lukt het ons niet meer", vertelt Arjan van Dorst.

Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat de Landelijke politie bekend maakte te gaan bezuinigen op de inzet van motoragenten bij wielerwedstrijden. De inzet van agenten bij de begeleiding van wielerevenementen kostte de landelijke eenheid teveel geld. En daardoor zaten zowel de KNWU als veel lokale organisaties met de handen in het haar. Voor de Bavelse Berg Classic betekent het besluit nu dat de 5e editie van hun wielerevenement niet door kan gaan. "We hebben een parcours van ongeveer 20 kilometer. Dat kunnen we niet voor een hele dag afsluiten voor het overig verkeer. En dat betekent dat politiebegeleiding cruciaal is. Doordat die begeleiding er nu niet meer is, kunnen we de veiligheid niet meer garanderen voor de deelnemers. En dan kun je het dus ook niet door laten gaan", legt Arjen van Dorst van St. Pavé76 uit.

Van Dorst vindt het jammer dat St. Pavé76 de keuze heeft moeten maken. "Wij richten ons op de organisatie van wielerwedstrijden voor de jeugd. Dat zijn het soort wedstrijden waar Mathieu van der Poel als klein jongetje aan mee deed. Het is dé manier om jong talent uit de regio te stimuleren en het misschien wel tot prof te zien schoppen."

De overige wielerevenement van St. Pavé76 kunnen wel gewoon doorgaan dit jaar. Zo is het parcours van de mini 8 van Chaam wél compleet af te sluiten voor verkeer. En ook de mountainbike wedstrijd de Bavelse Berg Cup kan doorgang vinden.