Matchday: Flikt NAC het om door te dringen tot de finale?

BREDA - Veel Bredanaars krijgen klamme handjes als ze denken aan de wedstrijd van vanavond. Nog een paar uurtjes en dan is het zover. Om 20.45 uur speelt NAC de halve finale in de beker in De Kuip tegen Feyenoord. Flikt het de Bredase club om de Rotterdammers te verslaan en door te dringen tot de finale?

Vandaag is de dag die veel Bredanaars omcirkeld hebben in hun agenda. In de Kuip gaat de Parel van het Zuiden de strijd aan tegen Feyenoord. Als de Bredase ploeg vanavond wint, dan bereikt de club de finale van de beker. In 1974 bereikte NAC die finale voor het laatst. Helaas zonder succes; de club verloor met 6-0 van PSV. Het jaar ervoor was echter veel feestelijker. Toen wist NAC de beker wél in de wacht te slepen door met 2-0 te winnen van NEC.

Achtste finale

Op 23 januari ontplofte het Rat Verlegh Stadion toen in de achtste finale van de beker in eigen huis PSV verslagen werd door NAC. Toen het eindsignaal klonk stond het overtuigend 2-0 op het scorebord, en mocht NAC zich opmaken voor de kwartfinale. Ook daarin zorgde NAC voor een stunt door te winnen van AZ. Zo kreeg NAC de naam 'reuzendoder', en die naam mag de ploeg vanavond opnieuw waar proberen te maken tegen Feyenoord.

Groot scherm

Kaarten voor de wedstrijd in Rotterdam vlogen zoals verwacht de deur uit. NAC kreeg 'slechts' 1200 kaarten om te verdelen, en dat betekent dat veel fans niet mee kunnen naar Rotterdam om de wedstrijd daar te beleven. Om die fans tegemoet te komen houdt NAC vanavond een speciaal evenement rondom de wedstrijd waarbij 3750 fans de wedstrijd in het Rat Verlegh Stadion op groot scherm kunnen bekijken.