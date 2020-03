Bekerdroom NAC spat uiteen na 7-1 nederlaag in Rotterdam

BREDA - Het avontuur in de beker voor NAC zit erop. De ploeg werd vanavond in Rotterdam weggespeeld door Feyenoord en verloor met 7-1.

Lange tijd mocht NAC blijven dromen van de beker. Na spectaculaire overwinningen op onder andere PSV en AZ durfden de supporters al te dromen van het spelen van de bekerfinale. Maar die droom spatte vanavond in Rotterdam uiteen in de halve finale.

In de Kuip werd vanavond al snel duidelijk dat NAC het niet zo gaan redden. Na 31 minuten spelen stond de ploeg uit Breda al 4-0 achter. In de 15e minuut was het Senesi die de score opende. Steven Berghuis schoot uit een penalty de 2-0 binnen. Drie minuten later in de 23e minuut was het Bozenik die scoorde, en in de 31e minuut moest Olij opnieuw de bal uit het net halen dankzij Haps. Vlak voor rust maakte Berghuis het vervolgens nog 5-0.

Na de rust was het Jan Paul van Hecke die scoorde voor NAC via een kopbal. Nog geen vijf minuten later mocht Berghuis echter zijn tweede penalty benutten. Hij maakte daarmee de 6-1. De tweede helft verliep vervolgens rustig. Pas in de 88e minuut werd er weer gescoord. Luciano Narsingh mocht de derde penalty van Feyenoord nemen en besliste daarmee de wedstrijd op 7-1. Daarmee strandde NAC voor de zesde keer in zijn historie in de halve finale van de beker.