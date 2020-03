Gorcumse voetbalclub last wedstrijd tegen JEKA af vanwege coronavirus

BREDA - De Nederlandse voetbalwedstrijden gaan vooralsnog door ondanks het coronavirus. Toch gebeurde er vandaag wat opmerkelijks bij de Bredase voetbalvereniging JEKA. Unitas uit Gorinchem weigerde tegen een jeugdelftal te spelen naar aanleiding van het advies van het RIVM.

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) adviseert sinds gisteravond alle inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Voor voetbalvereniging Unitas uit het Zuid-Hollandse Gorinchem de reden om niet op te komen bij de wedstrijd tegen een jeugdteam van JEKA.

Bredase voetbalvader en journalist Sjoerd Mossou uit zijn verbazing op Twitter. "Wedstrijd van mijn zoon, onder 13, zojuist afgezegd. De tegenstander wil niet tegen 'Brabantse teams' spelen vanwege Corona", begint hij zijn tweet. "Leve de voorzorg hoor, maar dit begint op hysterie te kijken." Daarnaast merkt Mossou nog een volgens hem 'komisch' feitje op. "Ze voetballen zelf ongeveer 500 meter boven de grens met Noord-Brabant."

Onder de tweet delen veel Twitteraars Mossou's mening. "Ja, kijk, dat Coronavirus kent die grens en denkt angstvallig 'Niet over die grens heen. In Brabant blijven!', aldus een Twitteraar. Echter zijn er ook anderen die de beslissing van de Gorcumse vereniging wel begrijpen. "Jammer voor de voetballers maar ik vind het ook heel goed dat er maatregelen worden getroffen. Met een aantal hele simpele maatregelen kunnen we dit virus wellicht in de "indamfase" houden en kan voetbal weer doorgaan", reageert een ander.

"Wij volgen de lijn van het RIVM en de GGD, dus er kan gewoon gevoetbald worden", laat Daan Schippers van de KNVB aan Omroep Brabant weten. "Dat Unitas niet wil spelen tegen Brabantse clubs, zal gezien worden als niet komen opdagen, dus dat zal voor de aanklager komen." Francois Shambone, jeugdvoorzitter Unitas vertelt aan Omroep Brabant dat hij zich bewust is dat hij een boete riskeert. "Dat is dan maar zo. We nemen het zekere voor het onzekere en spelen deze wedstrijden graag alsnog op korte termijn zodra de rust in Brabant terug is gekeerd."