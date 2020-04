Singelloop stelt inschrijvingen voor jubileumeditie uit

BREDA - Op 1 mei zouden ze open gaan: de inschrijvingen voor de 35e AMGEN Singelloop Breda. Maar dat gaat niet door. De organisatie heeft de inschrijvingen uitgesteld, nu het onduidelijk is of en hoe de Bredase Singelloop dit jaar gehouden kan worden.

Op zondag 4 oktober hoopt de organisatie van de Bredase Singelloop de 35e editie van het hardloopevenement te kunnen houden. Maar of dat gaat lukken is nog zeer de vraag. Momenteel zijn alle evenementen waarvoor een vergunning moet worden aangevraagd verboden tot 1 september. En de kans is groot dat ook na 1 september grote evenementen nog niet op 'normale manier' door kunnen gaan. Aan de Singelloop deden afgelopen jaar ondanks de stromende regen ruim 18.000 mensen mee. En het evenement trekt steevast veel bezoekers.

Tegelijkertijd is er al wel meer ruimte gekomen voor jongeren om te sporten. Zo mogen kinderen tot en met 12 vanaf eind april weer sporten in de buitenlucht zonder anderhalve meter afstand te houden.

De organisatie van de Singelloop is zich dan ook aan het voorbereiden op verschillende scenario's en onderzoekt of het haalbaar is om het evenement in 2020 te organiseren. Vanwege de onduidelijkheid over het doorgaan van het hardloopevenement zijn de inschrijving uitgesteld. Die zouden normaal gesproken op 1 mei starten. De organisatie wacht in elk geval de persconferentie van 13 mei af. Dan zal het kabinet meer bekend maken over de coronamaatregelen na 20 mei.

Mocht duidelijk worden dat de Singelloop wél plaats kan vinden, dan zullen de inschrijvingen snel worden opgestart. "Uiteraard hebben we achter de schermen alles al klaar staan om snel te kunnen starten als daar aanleiding en ruimte voor is!" Tot die tijd vraagt de organisatie om geduld. "Pas heel goed op jezelf én op je dierbaren. Samen krijgen we corona klein!"