Jelle ten Rouwelaar verruilt NAC voor Anderlecht

BREDA - Jelle ten Rouwelaar gaat NAC Breda verlaten. De keeperstrainer heeft een akkoord bereikt met het Belgische Anderlecht. Dat meldt Het Nieuwsblad vandaag.

Het hing al een tijdje in de lucht: het vertrek van keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar. Onder andere FC Groningen en PSV hadden interesse in hem. Maar volgens Het Nieuwsblad heeft Ten Rouwelaar de Nederlandse clubs afgewezen en gaat hij voor een avontuur in België. Hij zou een akkoord hebben bereikt met het Belgische Anderlecht. Anderlecht moet wel nog een transfersom betalen aan NAC.

Ten Rouwelaar zit al dertien jaar bij NAC. Tussen 2007 en 2016 stond hij zelf op doel, daarna bleef hij bij de club als keeperstrainer.

NAC heeft het nieuws zelf nog niet bevestigd.