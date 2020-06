Er moet meer sfeer komen rond het NAC-stadion: 'We willen een 'last mile' creëren'

BREDA - Samen voor NAC en de Gemeente Breda hebben de handen ineen geslagen en komen met iets nieuws: een NAC-wielershirt. Het shirt ging gisteren in de voorverkoop in de online NAC Fanshop. Met de opbrengsten gaan beide partijen, in samenwerking met diverse supportersgeledingen en NAC, meer sfeer creëren rondom het Rat Verlegh Stadion buiten de wedstrijddagen. Daardoor zou er een soort Engelse 'last mile' moeten ontstaan'

Met de start van de Vuelta 2020 in het vooruitzicht, die plaats zou vinden in Breda, hadden Samen voor NAC met de Gemeente Breda de ambitie om samen twee wielershirts op de markt te brengen. Door de huidige situatie is de Vuelta echter komen te vervallen en is er besloten volle bak in te zetten op een van de twee shirts: het geel-zwarte NAC-wielertricot.

Sfeer

Het doel van de actie is erop gericht om geld op te halen om meer sfeer te creëren rondom het Rat Verlegh Stadion van NAC. Deze sfeer willen Samen voor NAC en de gemeente creëren in de vorm van de ‘last mile’, een begrip dat uit Engeland is over komen waaien. Dit kan in de Bredase praktijk bijvoorbeeld de kilometer tussen café ’t Hoekske en het NAC-stadion zijn, een kilometer die veel supporters tweewekelijks afleggen richting het stadion. Die kilometer zou meer een NAC-signatuur moeten krijgen waarin historie en symboliek verwerkt worden.

In het design komen een paar mooie Bredase elementen terug. Zo vind je op de mouwen een silhouet van de Grote Kerk en het ‘Breda brengt het samen’ logo, wat duidt op de verbondenheid van Breda en deze bijzondere samenwerking met de Gemeente Breda. In een diagonale baan achterop het shirt staat de bekende NAC-kreet “Wij gaan niet opzij”, een ludieke knipoog naar het imago dat wielrenners hebben op de openbare weg. Verder zijn ook de drie kruizen van Breda en het NAC-logo op het fietsshirt aanwezig.

Verkoop

Het wielershirt is voor €49,99 te verkrijgen in de officiële online NAC Fanshop. Onder de eerste 100 mensen die het shirt kopen, wordt een ingelijst, gesigneerd wielershirt verloot.