NAC weet eindelijk weer eens te winnen

BREDA - NAC heeft vrijdagavond eindelijk weer eens gewonnen. In Maastricht werd MVV met 1-4 verslagen dankzij doelpunten van Van Hooijdonk, Immers, Dogan en DJ Buffonge. Na een vroege achterstand keerde de ploeg van Maurice Steijn het tij en liep het uit naar een prima overwinning.

De eerste kans van de wedstrijd was voor Sydney van Hooijdonk. Huseyin Dogan slingerde de bal vanaf de rechterkant voor de goal, maar de spits kreeg net zijn hoofd niet tegen de bal om het doelman Havekotte lastig te maken.

Na negentien minuten spelen was het MVV dat de kans kreeg om op voorsprong te komen. Schroijen haalde de achterlijn en legde de bal terug richting het zestienmeter gebied. Hier stond Naudts, die kon afdrukken, maar gelukkig kreeg Olij nog een hand achter de bal.

Een aantal minuten later was het wel raak voor de thuisploeg. MVV kreeg een corner, die smoorde nog bij de eerste paal, maar kon na een scrimmage toch binnen gewerkt worden door Koen Kostons. NAC keek opnieuw vroeg tegen een achterstand aan. 1-0.

Twee minuten daarna kreeg NAC de kans om gelijk te maken. Colin Rösler werd in het zestienmetergebied van MVV naar de grond getrokken en kreeg een penalty. Sydney van Hooijdonk wist wel raad met dat buitenkansje en schoot de gelijkmaker op het scorebord. 1-1.

Na deze goal kwam NAC beter in de wedstrijd. Dit resulteerde na veertig minuten spelen dan ook in een voorsprong. Mounir El Allouchi kwam door aan de linkerkant en gaf de bal laag voor op Huseyin Dogan. Deze rondde bekwaam af en schoot NAC naar een 1-2 voorsprong. Dit was tevens de ruststand.

De tweede helft begon voortvarend voor NAC. Al voordat er een minuut gespeeld was verdubbelde NAC de voorsprong. Robin Schouten ging een combinatie aan met Sydney van Hooijdonk. Schouten haalde de achterlijn en trok de bal terug op de goed meegelopen Lex Immers, die zijn eerste in Bredase dienst binnentikte. 1-3!

Hierna controleerde NAC de wedstrijd. Achterin werd weinig weggegeven en voorin konden de aanvallers tot enkele kansen komen. Van Hooijdonk was dichtbij zijn tweede, maar zag zijn inzet gekeerd worden door de doelman. Een aantal minuten later was Lex Immers ook dicht bij zijn tweede, maar zijn kopbal verdween net over de goal van Havekotte.

Twintig minuten voor tijd mocht Mario Bilate zijn rentree maken. De spits, die in zijn eerste wedstrijd voor NAC de strijd noodgedwongen vroeg moest staken, kon vandaag gelukkig weer een aantal minuten maken. Ook DJ Buffonge kwam in de ploeg. Laatstgenoemde luisterde zijn invalbeurt in met een prachtig doelpunt. Hij zag de Maastrichtse doelman te ver voor de goal staan en schoot de bal van een meter of dertig loepzuiver binnen. Hiermee schoot hij de eindstand van 1-4 op het scorebord.

NAC gaat aanstaande woensdag met een goed gevoel naar Doetinchem voor de topper tegen De Graafschap.