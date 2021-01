NAC huurt 19-jarige verdediger voor rest van het seizoen van Feyenoord

BREDA - NAC versterkt zich met Ramon Hendriks. De 19-jarige verdediger komt voor de rest van het seizoen over van Feyenoord. Hendriks kwam afgelopen seizoen uit voor Feyenoord Onder 21, waar hij met regelmaat aanvoerder was van het elftal. NAC huurt de linkspoot voor de rest van dit seizoen.

Hendriks maakte in 2014 de overstap van ASWH naar de jeugdopleiding van FC Dordrecht. Na drie seizoenen maakte hij de overstap naar de Feyenoord Jeugdopleiding, waar hij in de Onder 17 terechtkwam. Dit huidige seizoen kwam Hendriks uit voor Feyenoord Onder 21. In augustus speelde hij als aanvoerder tegen NAC O21. Naast zijn wedstrijden voor diverse clubs, speelde Ramon ook al heel wat jeugdinterlands. In totaal kwam hij tot nu toe al tot 32 jeugdinterlands.

Maurice Steijn is blij met de winterse versterking: “We waren nog op zoek naar een linksbenige, centrale verdediger, deze hebben we nu gevonden in de persoon van Ramon. Ramon is een fysiek sterke verdediger met snelheid. Met name in de opbouwfase is het goed om een rechtsbenige, rechter centrale te hebben en een linksbenige, linker centrale.”

Ook Ramon Hendriks is blij met deze uitdaging: “Voor mij is het fantastisch. NAC is naar mijn mening de grootste club van de Keuken Kampioen Divisie met mooie en sfeervolle supporters. Ik ben dan ook erg blij om de overstap te maken. Ik ben een fysiek sterke en snelle verdediger die graag wil voetballen. Het is een uitdaging die ik graag aan ga, met name om mij te laten zien op een hoger niveau.”