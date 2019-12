De laatste witte kerst was in 2010 (Foto: Nico Koevoets)

Weerbericht Breda: 'Overwegend droge en zachte kerst'

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in Breda. Vandaag de weersverwachting voor de Kerstdagen van 2019.

Algemene luchtdrukverdeling

Twee lagedrukcentra met kernen boven de zuidelijke Noordzee en bij het zuiden van Ierland zorgen vandaag, dinsdag, voor wisselvallig weer. Kerstnacht passeert een buienlijn waarna tijdens de Kerstdagen het tijdelijk rustiger is onder wat hogedrukinvloed.

Weersverwachting voor dinsdag 24 december 2019

Tijdens de ochtenduren trekt een regenzone over Brabant oostwaarts. Het brengt enige lichte regen. Later op de ochtend droger vanaf het westen. In de middag volgen opklaringen, maar ook lokale pittige buien die soms vergezeld kunnen gaan van hagel en forse rukwinden tot 80 km/u. De wind waait gemiddeld matig met 3 of 4 Beaufort uit het zuidwesten, vanmiddag tijdelijk 5 Beaufort. Het is zacht weer met maxima rond 11 graden.

Het weer voor de Kerstdagen en de dagen erna

Tijdens Kerstavond en de Kerstnacht neemt de wind af naar gemiddeld 3 Beaufort uit west tot noordwest. Verder is het veelal bewolkt met nu en dan buien. Temperaturen rond 5 tot 6 graden. De laatste Witte Kerst dateert van 2010. Dit jaar zal het zoals meestal, groen zijn wanneer we de gordijnen open schuiven op Eerste Kerstdag. De wisselvalligheid gaat er wel tijdelijk uit tijdens beide Kerstdagen door de komst van een zwak hogedrukgebied. Voor woensdag, Eerste Kerstdag, betekent dit opklaringen en meestal droog weer. De wind waait zwak uit het zuiden met gemiddeld 1 of 2 Beaufort. Maxima tot 7 graden. Tweede Kerstdag, donderdag, start frisjes met minima dicht bij het vriespunt. Verder overdag eerst zonnig en droog. Tijdens de middag opkomende wolken die uiteindelijk laat op de dag enige regen kunnen brengen vanaf het westen. De zuidenwind die eerst zwak is trekt aan naar matig en wordt zuidwestelijk. Maxima tot 5 graden. Vrijdag stroomt er dan opnieuw een portie zachte lucht over Brabant uit. Het wordt dan ca 11 graden bij veel wolken en voornamelijk in de ochtend wat lichte regen. De wind waait dan matig uit het zuidwesten. Zaterdag bewolkt, maar droog. Met een zwakke zuidenwind wordt het zo'n 7 graden.

Zo was het weer gisteren (maandag 23 december 2019)

Maximumtemperatuur 9,9 graden

Minimumtemperatuur 7,2 graden

Neerslag 2,4 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden

Weersverwachting opgesteld dinsdag 24 december 2019 om 09:00 uur