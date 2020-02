Weerbericht Breda: 'Zeer zacht met zondag ook regen en windstoten'

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in Breda. Vandaag de weersverwachting voor het weekend van zaterdag 15 en zondag 16 februari 2020.

Algemene luchtdrukverdeling

Een omvangrijk lagedrukgebied ligt over het noorden van de Atlantische Oceaan. Het centrum ligt nabij IJsland. De fronten van dit lagedrukgebied, de storm Dennis, liggen boven de Britse eilanden en de Noordzee. Metname zondag gaan deze fronten het weer in Brabant beroeren. Daar vooruit staat een stevige zuid- tot zuidwestelijke luchtstroming met aanvoer van zeer zachte lucht.

Weersverwachting voor het weekend van zaterdag 15 en zondag 16 februari 2020

Zaterdag

Het is meestal bewolkt weer. In de loop van de dag komen er ook opklaringen met zon. Het kwik kan dan uitlopen naar 14 of 15 graden. Verder staat er een matige zuidwestenwind van gemiddeld 3 of 4 Beaufort. Later op de dag neemt de wind toe met kans op rukwinden tot ca 70 km/u.

Zondag

Opnieuw is het veelal bewolkt, maar nu met nu en dan regen. In de loop van de middag passeert een actief koufront met felle regens en windstoten. Er zijn windstoten tot ca 80 km/u mogelijk bij een gemiddeld matige tot vrij krachtige zuiden- tot zuidwestenwind van 4 of 5 Beaufort. Het wordt een winderige zondag, maar duidelijk minder heftig als storm Ciara. Maximumtemperaturen tot 14 of 15 graden.

Het weer de volgende dagen

Maandag en dinsdag wordt het minder zacht met maximaal 10 tot 11 graden. De wind waait gemiddeld matig uit het westen. Het is beide dagen wisselend bewolkt met kans op buien. Lokaal is ook hagel mogelijk.

Zo was het weer gisteren (vrijdag 14 februari 2020)

Maximumtemperatuur 11,2 graden

Minimumtemperatuur 6,3 graden

Neerslag droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden

Weersverwachting opgesteld vrijdagavond 14 februari 2020 om 22:00 uur