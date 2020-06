Weerbericht Breda: 'De zon schijnt, maar er zijn flinke onweersbuien in het vooruitzicht'

BREDA - De zon schijnt momenteel heerlijk in Breda en de temperatuur is flink aan het stijgen. Maar vanavond komt aan dat mooie weer abrupt een einde. Dan is er regen voorspelt en kans op een flinke onweersbui. Dat melden de meteorologen van Weeronline.

Vandaag wordt een zonnige, droge dag. Het wordt 21 graden op de Wadden, maar in Breda kan het kwik oplopen 29 graden. Die hitte gaat echter gepaard met kans op regen en onweersbuien. Die trekken vanavond over het zuiden van ons land.

Zaterdag

De kans is groot dat het zaterdag broeierig warm wordt. De luchtvochtigheid is dan hoog, waardoor het benauwder aanvoelt dan vrijdag. De temperaturen kunnen in het binnenland oplopen tot zo'n 29 graden. Opnieuw kan er dan lokaal een onweersbui ontstaan. Zondag is er een kleine kans op zon. De temperatuur zakt iets. Het wordt 20 tot 25 graden.

Vanaf maandag blijft het wisselvallig zomerweer: warm, maar niet enorm zonnig én er kunnen buien vallen.