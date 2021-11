NAC verliest met 2-1 van hekkensluiter FC Dordrecht na eigen doelpunt in slotfase

BREDA - NAC Breda wist vanavond in het Riwal Hoogwerkers Stadion niet te winnen van hekkensluiter FC Dordrecht. Nadat Azzagari voor een gelijkmaker zorgde, wist de Dordrechtse ploeg in de slotfase alsnog op voorsprong te komen. De wedstrijd eindigde in 2-1 voor FC Dordrecht.

De wedstrijd leek goed van start te gaan toen NAC in de eerste minuut al een gevaar wist te creëeren. Seuntjes kreeg een voorzet van Maria net net tegen zijn hoofd. Antonia was vervolgens nog dichtbij de afvallende bal, maar een verdediger van FC Dordrecht wist een doelpunt te voorkomen. Al snel nam de thuisploeg het initiatief over, waarna zij steeds dichter bij een openingsdoelpunt wisten te komen. Olij wist dit enkele keren te voorkomen. In de 30e minuut was er weer een kans voor NAC, maar de inzet van Van Schuppen rolde voorlangs het doel van de keeper. Kort voor de rust was het weer Van Schuppen die dichtbij de 0-1 was. Vanaf ongeveer zestien meter schopte hij de bal tegen de binnenkant van de paal, waarna de bal gelijk naar de andere kant van het veld ging. Olij wist een tegendoelpunt echter te voorkomen.

Al kort na de rust wist de thuisploeg 0-1 te maken, waarna NAC opzoek ging naar de gelijkmaker. Uiteindelijk was het Seuntjes die hier kans op had, maar zijn kopbal werd tegengehouden door de keeper. Drie minuten later was het wel raak. Azzagari schopte de bal vanaf een meter of twintig het doel in, wat de score op 1-1 bracht. Een uitbraak van FC Dordrecht deed NAC uiteindelijk echter de das om. De aanwezigheid van Agrafiotis zorgde voor verwarring in de Bredase defensie, met een eigen doelpunt als gevolg. Het lukte NAC vervolgens niet meer om te scoren.