Voetballen in een stadion dat maar voor 1/3e gevuld is? NAC zegt ‘nee’ tegen kabinet

BREDA - NAC ziet niets in het plan van het kabinet om stadions weer voor 1/3 te vullen met supporters. Samen met alle andere clubs uit de KKD en Eredivisie heeft NAC gisterenavond aan het kabinet laten weten ‘nee’ te zeggen tegen 1/3 bezetting van de stadions.

“Het is een voorstel zonder perspectief”, laat de KNVB in een statement weten. “Het is niet uit te leggen aan de supporters, het vergroot de onrust onder de achterban alleen maar en bovendien kost het de clubs weer handen vol met geld.” De KNVB wil zich constructief opstellen en meedenken over oplossingen. “Voor ons is het alleen acceptabel om met 1/3 te beginnen als we vanaf 4 februari kunnen doorschakelen naar minimaal 2/3 bezetting. Dat kunnen wij veilig en verantwoord organiseren. Met alles wat daarbij hoort. En van daaruit snel toewerken naar volle stadions.”

De KNVB ‘gaat ervanuit dat het kabinet gehoor geeft aan deze oproep’. Het statement is namens NAC ondertekend door Mattijs Manders.