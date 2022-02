Ezechiel Banzuzi tekent op 17e verjaardag eerste profcontract bij NAC

BREDA - Ezechiel Banzuzi heeft op zijn zeventiende verjaardag een krabbel gezet onder zijn eerste profcontract. Dit contract verbindt hem tot de zomer van 2024 aan NAC.

Ezechiel speelt al sinds zijn elfde in de jeugdopleiding van NAC. Hij doorliep de volledige NAC Jeugdopleiding en speelde aanvankelijk zijn wedstrijden bij NAC O21. Op 26 oktober 2021 maakte Ezechiel op zestienjarige leeftijd zijn officiële debuut voor NAC 1 in de bekerwedstrijd tegen VVV. Tot op heden speelde Ezechiel twee bekerwedstrijden en acht competitieduels voor NAC. Naast speler van NAC is de jonge middenvelder tevens jeugdinternational voor Nederland O17.

Ezechiel en NAC zijn nu tot overeenstemming gekomen over een contract voor de duur van 2,5 jaar. Ezechiel is afgelopen periode hersteld van een blessure en is weer aangesloten bij de groep.

“Ezechiel is een zeer talentvolle speler die snel stappen heeft gemaakt”, stelt Eric Hellemons. “Hij is diverse elftallen omhooggegaan en heeft ook snel de stap naar Zundert gemaakt. Er is afgelopen periode veel gebeurd, waarop wij Ezi even in de luwte hebben gehouden bij de jeugdopleiding. Hier hebben wij hem en zijn omgeving uiteraard met open armen ontvangen en alle liefde en begeleiding gegeven. Het was voor alle partijen een leerzame periode, die we nu met goed gevolg hebben kunnen afsluiten.”

De middenvelder is enorm blij met zijn contract. “De afgelopen periode is er een en ander voorgevallen en dat was mijn kant niet handig. Daarna hebben mijn broer, zaakwaarnemer en ik veel contact en gesprekken gehad met NAC. Ik heb het erg goed naar mijn zin bij NAC en heb mij altijd welkom gevoeld. Daarnaast is er een goed plan om mij verder te ontwikkelen als speler en als mens. Dat is ook heel belangrijk.“