OK is ook in seizoen 2022/2023 hoofsponsor van NAC

BREDA - NAC en Catom zijn tot overeenstemming gekomen over de verlenging van het hoofdsponsorschap met één jaar. Hierdoor prijkt ook aankomend seizoen de naam OK op de borst van de wedstrijd- en trainingskleding.

Catom is de Nederlandse eigenaar van het merk OK, bekend van de tankstations, brandstoffen en smeermiddelen. Het in Breda gevestigde bedrijf is sinds de zomer van 2019 hoofdsponsor van NAC. In 2020 werd het sponsorcontract met een jaar verlengd, met de optie voor nog een jaar. Beide partijen zijn erg te spreken over de samenwerking en hebben besloten het contract nogmaals met een jaar te verlengen.

“Het was een bevlogen seizoen voor NAC, op alle fronten”, aldus Jan Willem Westerhuis (Catom/OK). “En om juist in zo’n tijd met creatieve ideeën, lokale initiatieven en sportieve uitdagingen te blijven komen, dat getuigt van doorzettingsvermogen. Een mentaliteit die past bij onze organisatie, ons merk en onze ambitie om te groeien. Landelijk maar zeker ook in Breda. Voor ons was het dan ook niet meer dan vanzelfsprekend om samenwerking met NAC voort te zetten.”

Mattijs Manders: “Wij zijn erg verheugd dat het partnership wederom wordt verlengd. Het is een mooie bevestiging van de prettige en professionele samenwerking tussen de club en OK. Beide partijen kijken erg uit naar de samenwerking aankomend jaar.”