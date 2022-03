Ralf Seuntjens vertrekt naar Japan: ‘Het is een aderlating voor NAC’

BREDA - NAC en FC Imabari zijn tot overeenstemming gekomen over een per directe transfer van Ralf Seuntjens. Met deze transfer ziet de geboren Bredanaar een droom in vervulling gaan. Een kans voor Ralf die de club hem niet wil ontnemen, laat NAC weten.

Ralf Seuntjens kwam afgelopen zomer transfervrij over van De Graafschap. Na jarenlang bij diverse Nederlandse clubs te hebben gespeeld, kwam uiteindelijk het moment waarop Ralf voor ‘zijn’ NAC kon spelen. Hij kwam tot dertig officiële wedstrijden, waarin hij twaalf keer scoorde en negen assists leverde in het geel-zwart.

Ralf Seuntjens heeft zijn gehele carrière doorgebracht in Nederland. Naast een droom om bij NAC te spelen, droomde hij ook van een buitenlands avontuur. Deze optie diende zich enige tijd geleden aan waarmee hij de kans kreeg om in deze fase van zijn carrière een dergelijk avontuur aan te gaan. Ondanks dat NAC Ralf liever binnenboord had willen houden, begrijpt de club ook de wens en droom om dit avontuur aan te gaan. “NAC gunt Ralf deze stap dan ook”, laat de club in een verklaring weten. “Het vertrek van Ralf is natuurlijk een aderlating voor ons”, aldus Edwin de Graaf. “Niet alleen qua speler, maar ook als mens. Aan de andere kant is dit voor hem natuurlijk een unieke kans in de herfst van zijn carrière.”

“NAC is, was en blijft voor mij een thuishaven en Breda blijft mijn thuisstad”, laat Seuntjens zelf weten. “Ondanks de korte periode vond ik het prachtig om eindelijk voor NAC te spelen en een droom die uitkwam. Het afscheid na de wedstrijd tegen De Graafschap was adembenemend. Ik ga de supporters van NAC dan ook ontzettend missen, maar ben tevens erg dankbaar dat ook zij mij dit avontuur gunnen en blij voor mij zijn.”