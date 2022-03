Wim van Aalst hoopt op overname door City Football Group: ‘Beste garantie om terug te keren in de Eredivisie’

BREDA - Grootaandeelhouder Wim van Aalst heeft in een persoonlijke brief zijn keuze voor City Football Group toegelicht aan de supporters van NAC. ”Bij City gaat het alleen en uitsluitend over voetbal, hun netwerk is de beste garantie om terug te keren naar de eredivisie”, schrijft hij.

Wim van Aalst heeft een brief geschreven aan de supportersgroepen van NAC. Daarin gaat hij in op zijn keuze voor City Football Group en reflecteert hij op hoe het proces de afgelopen maanden is verlopen. “De afgelopen tijd heb ik mezelf afgevraagd of verstandig is geweest de aandelen middels een biedingsproces aan de man te brengen en ik ben tot de slotsom gekomen dat dat geen goed besluit is geweest. De klok kunnen we niet terugdraaien, het is wat het is.”

In de brief legt Van Aalst uit dat de bieding van Global Football Corporation (GFC) er van begin af aan bovenuit stak. Het bod van OnsNAC noemt Van Aalst ‘teleurstellend’. Wat Van Aalst wel opviel aan Nick Sakiewicz van GFC was zijn interesse in het ontwikkelen van een nieuw stadion met nieuwbouwprojecten. “Ik heb hem gewezen op de gemeente raadsverkiezingen en hem overtuigd eerst te focussen op de overname van de club en op een later moment het stadion.” Waar het met GFC stuk op liep, was de herkomst van het geld. Eigenaar Nick Sakiewicz van GFC is geen investeerder, maar iemand die uit beschikbare fondsen tapt beheert door JP Morgan. “Plotseling werd een nieuwe investeerder naar voren geschoven, een Canadees met een van de Balkan afkomstig naam, zou de grote man op de achtergrond worden, nu met HSBC (ipv JP Morgan) als fondsbeheerder. Ook met deze nieuwe naam kregen we niet de benodigde informatie. Het gevoel bekroop me dat Nick met NAC aan het leuren was, op zoek naar investeerders. Onze inschatting was dat Nick tijd aan het kopen was om ergens funding te vinden.”

Visie

Na het afvallen van GFC is er contact gemaakt met Vrolijk. Maar dat liep stuk op de visie en het plan voor de club. “Kopers van een voetbalclub zoals NAC moeten een aantal hindernissen nemen alvorens bij de finishlijn te geraken, anders dan in het “normale” zakenleven moeten kopers niet alleen geld meebrengen maar in eerste aanleg ook hun plannen en visie presenteren aan de RvC en stichting NOAD. Vrolijk heeft zijn plannen gepresenteerd aan de RvC en zij hebben om hun moverende redenen en criteria de plannen unaniem afgekeurd. Geen makkelijk besluit en voor Vrolijk een moeilijk verteerbaar besluit.” Even was er daarna nog sprake van een samenwerking tussen GFC en Vrolijk, waarbij GFC 75 procent zou krijgen en Vrolijk 25 procent. “Op vrijdag 18 maart kreeg ik van Karel een telefoontje met de mededeling dat hij de stekker uit het project met Nick had getrokken.”

City Football Group

Op 18 maart kwam de bieding van City binnen: 7.1 miljoen euro op dezelfde voorwaarden zoals met Vrolijk overeengekomen. Condities: volledige instandhouding van alles waar de Stichting NOAD voorstaat, snelle overname om nog het verschil te kunnen maken voor het nieuwe seizoen. Wim van Aalst heeft vertrouwen in de plannen van CFG. “In alle gesprekken die ik heb gevoerd is het in eerste aanleg niet gegaan over NAC als een voetbalclub. ONS NAC had over een coöperatief model met vele stakeholders, supporters, sponsoren enz. Nick en Vrolijk hadden over stadions en ontwikkelingen daarom heen. Natuurlijk stond in ieders plannen, terugkeer naar de eredivisie en het linker rijtje, jeugdopleiding etc etc. Vernieuwend was het allemaal niet. Ten aanzien van City, zij kennen ons, zij hebben ons enorm geholpen met de samenwerking overeenkomst, gratis spelers van formaat, grote investeringen op ons trainingscomplex in Zundert. Bij City gaat alleen en uitsluitend over voetbal, hun netwerk is de beste garantie om terug te keren naar de eredivisie. En wat ik bovenal heb gemist bij de anderen, is ambitie om succesvol te zijn en dat zit bij City in de genen.”