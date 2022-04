Stichting NOAD keurt overnamedeal door City Football Group af

BREDA - Stichting NOAD heeft de overnamedeal door City Football Group definitief afgekeurd. De stichting heeft als alternatief de lokale alliantie NAC = Breda aangedragen. Dat meldt Omroep Brabant.

Zoals al werd verwacht, en zoals veel supporters van NAC ook hoopten, heeft Stichting NOAD de overname van NAC door City Football Group afgekeurd. Stichting NOAD was één van de vier partijen die goedkeuring moest geven voor de deal.

Omdat stichting NOAD de overname heeft afgekeurd, moest de stichting ook een alternatief aandragen. Dat is de lokale alliantie geworden waar bouwondernemer Karel Vrolijk onderdeel van is. Vrolijk wordt daarbij gesteund door enkele andere lokale ondernemers. De naam van de alliantie is NAC = Breda.

Stichting NOAD

Stichting NOAD heeft het ‘gouden aandeel’ van NAC, dat nooit verkocht zal worden. De stichting bestaat uit vertegenwoordigers van het NAC Museum, de jeugdopleiding, oud-NAC en de Clubraad.