NAC-supporters doen mee aan Swim to Fight Cancer in om Ralf Seuntjens te steunen

BREDA - NAC-supporters gaan de Singel in om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Tijdens Swim to Fight Cancer Breda op 11 september gaan deelnemers van het team ‘NAC gaat de Singel in’ de zwemtocht van twee kilometer afleggen. Samen met NAC worden verschillende acties opgezet om zo geld in te zamelen voor het goede doel.

Afgelopen zaterdag hebben zich rondom de wedstrijd ADO Den Haag – NAC een aantal vervelende incidenten voorgedaan. De wedstrijd, die grotendeels in het teken stond van het steunen van Ralf Seuntjens, werd overschaduwd door spreekkoren en vernielingen met daarin verwijzingen naar de ziekte kanker.

Dit is heel hard binnengekomen bij het overige merendeel van de supporters, laat NAC weten. “Met de zwemtocht willen wij afstand nemen van de uitingen en ons op een positieve manier inzetten voor het goede doel. Dit om te laten zien dat dit niet het NAC is waar wij voor staan of willen zijn. Doneren kan vanaf nu op de website van Swim to Fight Cancer”, laat NAC weten. De eerste 1000 euro is al binnen.

Seuntjens

Ralf Seuntjens was pas kort vertrokken bij NAC voor een avontuur bij het Japanse FC Imbari toen vorige week bij de speler een tumor werd gevonden tijdens een scan. Voorafgaand en tijdens de wedstrijd werd op verschillende manieren steun geuit aan Seuntjens. Zo kwamen spelers in speciale shirts het veld op en hadden supporters een spandoek gemaakt om de aanvaller te steunen. “Ook met de zwemtocht en de inzet van de club en de supporters hopen wij Ralf te steunen in zijn traject.”

De initiatiefnemers van de actie roepen overige supporters op zich aan te sluiten bij het initiatief. Mensen die mee willen zwemmen tijdens de tocht op 11 september kunnen een mail sturen naar pers@nac.nl met als onderwerp ‘Ik ga met NAC de Singel in’.

Over Swim to Fight Cancer

Swim to Fight Cancer is een initiatief van Stichting Fight cancer, dat in 2014 ontstaan is door een aantal enthousiaste en gedreven mensen met een leuk idee: een unieke zwemtocht in natuurlijk buitenwater, waarbij deelnemers en teams zoveel mogelijk donaties ophalen voor onderzoek naar kanker. Een mooi en rebels initiatief dat de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een succesvol evenement dat door heel Nederland georganiseerd wordt. Het is mooi en ontroerend om te zien hoeveel mensen ieder jaar meezwemmen, allen met een persoonlijke motivatie om het water in te springen.