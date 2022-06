NAC=Breda bouwt aan nieuwe organisatie en vraagt supporters om ‘rust te bewaren’

BREDA - Terwijl de selectie aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen begint, werkt NAC=Breda achter de schermen aan de nieuwe organisatie. Via de website van NAC informeert NAC=Breda supporters en geïnteresseerden over het verloop daarvan. De verwachte goedkeuring van de overname door de KNVB wordt rond 13 juli verwacht. NAC=Breda vraagt supporters om de rust te bewaren, omdat het hele proces wel tijd zal kosten. “Wij hebben er vertrouwen in dat de huidige koers ons op lange termijn gaat helpen om terug te keren naar de eredivisie en daar te blijven.”

De licentiecommissie van de KNVB heeft onlangs het van NAC dossier besproken. “Wij verwachten rond 13 juli een reactie op onze plannen. Bij een positief bericht kunnen we dan de transactie met de huidige aandeelhouders afronden. Formeel moet ook de Gemeente Breda nog goedkeuring geven. Mocht dit al eerder gebeuren, maken we het bekend”, laat NAC=Breda weten.

Er is inmiddels een longlist gemaakt van kandidaten voor het Stichtingsbestuur en de nieuwe RVC. “In samenwerking met HR-specialisten focussen we op de vorming van sterke teams. Zowel het Stichtingsbestuur als de RVC zal straks bestaan uit professionals, die goed kunnen samenwerken en de ambitie hebben om NAC -stap voor stap- vooruit te helpen. Interviews met kandidaten worden momenteel gepland. Zodra het Stichtingsbestuur is samengesteld, brengen wij dat naar buiten.”

Partnerfonds

NAC=Breda werkt aan een Partnerfonds. “Daarmee kunnen we de doelstellingen van NAC kracht bij zetten, door te investeren in topsport én de binding met de stad en regio. De nieuwe RVC en directie van NAC zullen invulling geven aan die investeringen. Dit kost tijd en zal waarschijnlijk niet komend seizoen al impact hebben. Potentiële geïnteresseerden in het Partnerfonds gaan we benaderen zodra de nieuwe structuur staat en voldoende posities zijn ingevuld.”

Technische staf

Totdat het besluit van de KNVB is gevallen, heeft het Management Team van NAC de ruimte om posities naar eigen inzicht in te vullen. Wel staat NAC=Breda ter beschikking als klankbord en helpt Sebastian Verkuijlen met het invullen van belangrijke posities. “Wij zijn erg blij met de Technische Staf voor komend seizoen. De aanstelling van Robert Molenaar als hoofdtrainer is een logische keuze: Robert kent de club en heeft prima werk geleverd bij de jeugd. Wij waarderen dat hij de uitdaging aangaat, met alle ontwikkelingen rond de club én een ijzersterke KKD komend seizoen. Ook de komst van Ton Lokhoff doet ons deugd. Een clubicoon als Ton heeft grote waarde voor de organisatie, zeker nu hij in zijn grootste kracht wordt ingezet: Enerzijds zal Ton de Technische Staf ondersteunen met zijn ervaring op voetbaltechnisch vlak, anderzijds zal hij de verbinder worden tussen de jeugd, scouting en het eerste elftal. De rol heeft Ton succesvol vervuld bij Wolfsburg.”

“De terugkeer van Rogier Molhoek is heel goed nieuws. Ook hij heeft uitstekend werk geleverd in de jeugd. Aanvankelijk wilde hij de club verlaten, maar de positie van assistent-trainer sprak hem zeer aan. Anthony Lurling en Gabor Babos maken het vijftal compleet. Zij weten als geen ander wat het NAC-publiek verlangt en zullen zich (onder meer) richten op de NOAD-mentaliteit en interactie met het publiek.”





Selectie

Het Technisch Hart (Eric Hellemons en Ton Lokhoff) is druk bezig om de selectie verder vorm te geven. NAC zal komend seizoen met een spelersbegroting van 2,5 miljoen euro gaan werken. De sportieve doelstelling zal het behalen van play-offs zijn. “Maar belangrijker nog vinden wij dat de club en supporters dit seizoen weer een hechte eenheid worden. Want NAC heeft met de twaalfde man op de tribune een extra wapen, dat alleen werkt als de spelers trots zijn om voor onze club te spelen en door het vuur gaan voor elkaar en voor de supporters. Dan ontstaat een onweerstaanbare wisselwerking. Als we dit voor elkaar krijgen, ligt een mooi seizoen voor ons en een sterke basis voor een stabiele, succesvolle toekomst op het hoogste niveau.”

NAC=Breda doet bovendien nog een oproep aan supporters om de rust te bewaren. “Het is gebruikelijk dat na een aantal nederlagen de achterban zich roert en maatregelen verlangt. Gezien de situatie waarin onze club zich nu begeeft (met aan de start van het seizoen wellicht nog geen volledige RVC, AD en TD), doen we een beroep op iedereen die van de club houdt, om de rust te bewaren. Wij hebben er vertrouwen in dat de huidige koers ons op lange termijn gaat helpen om terug te keren naar de eredivisie en daar te blijven.”