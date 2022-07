NAC versterkt zich met verdediger Tijs Velthuis

BREDA - NAC heeft zich versterkt met Tijs Velthuis. De 20-jarige centrale verdediger komt op huurbasis over van AZ. NAC huurt hem voor een jaar en heeft een optie tot koop bedongen. Velthuis traint woensdagochtend voor het eerst mee met NAC.

Tijs Velthuis begon met voetballen bij Quick ’20 uit Oldenzaal. In 2012 stapte hij op tienjarige leeftijd over naar de academie van FC Twente. Na zeven jaar FC Twente maakte hij in 2019 de overstap naar AZ. Zijn officiële debuut voor Jong AZ was in het Rat Verlegh Stadion in augustus 2020. Tijs heeft nog geen Eredivisiewedstrijd op zijn naam staan, maar wel een wedstrijd in de Europa League. Tijdens de uitwedstrijd tegen Real Sociedad viel hij negentien minuten voor tijd in.

Tot op heden speelde de linksbenige verdediger al 61 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie, waarin hij eenmaal scoorde. Afgelopen seizoen speelde hij 33 wedstrijden en was hij met regelmaat aanvoerder. Tevens speelde hij vijf wedstrijden voor vertegenwoordigende elftallen van Nederland.

“Tijs is een moderne, voetballende verdediger met lengte”, stelt Eric Hellemons. “Hij is tactisch sterk speelt gedisciplineerd in dienst van het elftal. Daarnaast beschikt hij over een goede traptechniek, waarmee hij lang en kort ballen weg kan leggen. Met deze vaardigheid kan hij belangrijk zijn in de opbouwfase.”