Gelijkspel oefenwedstrijd NAC - FC Volendam

BREDA - NAC heeft tijdens het oefenduel tegen FC Volendam niet kunnen winnen. Hoewel de Bredase ploeg de overhand had in de wedstrijd, zijn er geheel geen doelpunten gemaakt en eindigde de avond met een 0-0.

De Bredase thuisploeg had de meeste doelpogingen, maar dat was tevergeefs. Zowel NAC Breda als FC Volendam scoorden niet tijdens de oefenwedstrijd. Het was voor beide teams enkele keren spannend, mede door goed spel van de Bredase verdedigers bleef het doel leeg. Dat deden de mannen bij FC Volendam ook, waardoor de teams het moesten doen met de brilstand.