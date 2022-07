Thomas Marijnissen komt ‘thuis’: Tekent contract voor twee jaar bij NAC

BREDA - NAC en Kozakken Boys hebben een akkoord bereikt over de transfer van Thomas Marijnissen. De 23-jarige aanvaller tekent in Breda een contract voor de duur van twee jaar.

Thomas is geen onbekende van de club. Op 12-jarige leeftijd kwam hij voor het eerst bij NAC. Zes jaar later maakte hij zijn competitiedebuut in de wedstrijd tegen SC Cambuur. Kort daarna nam Thomas het moedige besluit uit het voetbal te stappen wegens persoonlijke omstandigheden.



In 2018 pakte hij de draad weer op bij Rood-Wit uit Sint Willebord. Via Zwarte Leeuw (België) en RKSV Halsteren streek hij twee jaar geleden neer in de derde divisie bij Kozakken Boys.



Thomas speelde in totaal 43 wedstrijden voor de ploeg uit Werkendam waarin hij vijftien keer scoorde en zes assists leverde. NAC betaalt een transfersom voor de buitenspeler.



Eric Hellemons: “We zijn ontzettend blij dat we Thomas binnenboord hebben. Het is natuurlijk een jongen van de club die de laatste jaren keihard heeft geknokt om terug in het profvoetbal te komen. We kennen Thomas als een creatieve en snelle buitenspeler met een goed rechterbeen. Hij beschikt tevens over de juiste mentaliteit en de wil om te presteren.”



“Ik ben ontzettend blij en trots dat ik na vijf jaar weer terugkeer bij NAC”, aldus Thomas Marijnissen. “De afgelopen jaren heb ik hard gewerkt om mij weer te laten zien. Deze terugkeer voelt echt als thuiskomen en ik kan niet wachten om weer op het veld te staan in het Rat Verlegh Stadion.”