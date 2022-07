Alex Plat benoemd tot aanvoerder tijdens NAC open dag

BREDA - NAC heeft zich vandaag weer van zijn beste kant laten zien tijdens de open dag. De deuren stonden open voor jong en oud om een kijkje te nemen bij de Bredase Club. Tijdens de spelerspresentatie is ook Alex Plat tot aanvoerder benoemd voor het komende seizoen.

Door het vertrek van voormalig doelman en aanvoerder Nick Olij moest NAC opzoek naar een nieuwe aanvoerder. Deze is gevonden in van Alex Plat die tijdens de spelerspresentatie benoemd is tot aanvoerder. De Volendammer die pas afgelopen zomer naar NAC kwam, mag nu direct de aanvoerdersband om zijn arm schuiven. Ody Velanas is benoemd tot vice-aanvoerder. Ook werden de rugnummers voor het aankomende seizoen tijdens spelerspresentatie bekend gemaakt. Zoals gebruikelijk speelt ook dit seizoen niemand met nummer 13, NAC heeft nummer voor altijd toegekend aan Ferry van Vliet die in 2001 omkwam bij een auto-ongeluk.

Tijdens de open dag konden bezoekers een kijkje nemen achter de schermen van hun favoriete club. Een bezoekje aan de kleedkamers en ontmoetingen met de spelers en staf waren voor zowel jong als oud een groot plezier. Daarnaast waren er leuke spellen en activiteiten en ook het verzamelen van handtekeningen mocht niet vergeten worden. Ook was er om 13:30 uur een open training onder toezicht van fans.