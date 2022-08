Overname NAC afgerond, afscheid van Mattijs Manders definitief

BREDA - NAC=BREDA heeft officieel de aandelen van NAC in handen. Nu de transactie definitief is, is het afscheid van Mattijs Manders dat ook.

In navolging van de goedkeuring van de licentiecommissie van de KNVB en de gemeente Breda zijn alle documenten getekend bij de notaris. Hiermee zijn de aandelen officieel overgedragen aan NAC=Breda. Met de zogeheten closing heeft de transactie van de aandelen plaatsgevonden en zijn de gelden naar oud-aandeelhouders overgemaakt. Samen met de aandelentransactie is ook, middels een officieel besluit, het afscheid van Mattijs Manders bekrachtigd.

“Achter de schermen vinden gesprekken plaats voor het Stichtingsbestuur”, laat NAC=BREDA weten. “We doen ons uiterste best zo snel mogelijk de eerste namen naar buiten te brengen. Echter willen we dit proces zorgvuldig doen en daar gaat tijd in zitten. NAC=Breda streeft ernaar om in ieder geval voor 1 september de voorzitter van de stichting bekend te maken. Het invullen van de overige leden, alsmede de Raad van Commissarissen, zal in het verlengde daarvan plaatsvinden.”