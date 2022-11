Bestuurder van Avans maakt Raad van Commissarissen van NAC compleet

BREDA - In navolging van de eerder bekendgemaakte benoemingen in de STAK en de Raad van Commissarissen (RvC) maakt de Betaald Voetbal Organisatie NAC bekend dat ook de laatste zetel in de RvC is ingevuld. De zetel zal worden ingenomen door Jacomine Ravensbergen.

Jacomine is momenteel werkzaam als vicevoorzitter van het College van Bestuur van Avans Hogeschool en in haar rol als commissaris zal zij zich focussen op het verder uitbouwen van de sociaal-maatschappelijke functie van NAC.

Jacomine Ravensbergen: “Voetbal heeft een grote maatschappelijke impact en NAC heeft hiermee in de omgeving Breda een mooie positie. Ik kijk ernaar uit om hier in de RvC verder mee aan de slag te gaan.”

Nu de STAK en RvC volledig ingevuld zijn zal op korte termijn het strategisch plan van NAC door de STAK en de RvC worden vastgesteld. Parrallel hieraan loopt de werving van de nieuwe directie. Zodra er nieuwe ontwikkelingen en feiten te melden zijn dan wordt dit bekendgemaakt, stelt NAC.