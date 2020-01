Jongeren bekogelen politie met vuurwerk in Breda-Noord

BREDA - Het was voor de hulpverleners dinsdagavond een drukke nacht in Breda-Noord. Een groep van ongeveer twintig jongeren bekogelde de politie met vuurwerk. De politie moest de ME inzetten om de rust in de wijk te laten terugkeren.

Agenten kwamen af op een melding van de vernieling van een mobiele camera op de Wensel Cobergherstraat. Ter plaatse troffen ze een groepje jongeren aan, die vernielingen aan het plegen waren in de wijk. Vanuit de groep werd vuurwerk naar de agenten gegooid.

Dienders vonden de sfeer zo bedreigend dat zij hun collega's van de ME om hulp vroegen. Ondertussen werd gemeld dat van een Arrivabus een ruit vernield was. Ook bushokjes en een mobiele camera op het Groenedijkplein werden vernield. Een groep jongeren werd op de Calandstraat staande gehouden.

Vier personen die zich niet konden legitimeren werden door de politie aangehouden. Het gaat om een 29-jarige man uit Dinteloord, een 25-jarige Oosterhouter en twee Bredanaars (17 en 22 jaar).