Auto raakt van weg en bots tegen boom in Willem van Oranjelaan

BREDA - In de nacht van vrijdag op zaterdag rond 04.45 uur is een auto van de weg geraakt op de Willem van Oranjelaan en tot stilstand gekomen tegen een boom.

De twee inzittende, een man en een vrouw, raakte niet gewond. Het voertuig raakte wel zwaar beschadigd en is door een berger weg getakeld. Hoe en waarom de auto van de weg raakte is nog niet duidelijk. De politie is nog bezig met het onderzoek.