Man (19) uit Etten-Leur aangehouden op verdenking van witwassen in Breda

BREDA / ETTEN-LEUR - De politie heeft zondag rond 02.00 uur een 19-jarige man uit Etten-Leur aangehouden op verdenking van witwassen. De man werd in het bijzijn van een vrouw aangetroffen aan de labc in een auto. Naast lachgas en ballonnen troffen de agenten ook ruim 4000 euro contant geld aan. Dit is net als zijn auto in beslag genomen.

In eerste instantie troffen agenten alleen een bedrag van 2000 euro aan briefgeld aan bij de jongen, maar tijdens het foulleren in het cellencomplex bleek hij nog meer geld op zak te hebben. In totaal is er ruim 4000 euro in beslag genomen. De man zit nog vast en de politie doet onderzoek naar de herkomst van het geld.