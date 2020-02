Bezorger gecontroleerd op A16 bij Breda: werkgever heeft geen vervoersvergunning

BREDA - De politie kwam er tijdens de controle van een bestelauto op de A16 bij Breda achter dat de werkgever van de bestuurder geen vervoersvergunning had. Het bedrijf krijgt hiervoor een boete van 4300 euro.

De agenten van team Verkeer Zeeland - West-Brabant controleerde de bestelauto op de A16 omdat de bestuurder zijn gordel niet droeg. Uit onderzoek bleek vervolgens dat de werkgever van de bezorger niet in het bezit was van een geldige vervoersvergunning. Daarom is er tegen het bedrijf een proces-verbaal opgemaakt. De bekeuring die de werkgever krijgt zal zo'n 4300 euro bedragen.

Later op die avond controleerde een motorrijder van hetzelfde politieteam in Breda een Frans voertuig. Het kenteken dat op de auto zat bleek vals te zijn. Het voertuig is daarom in beslag genomen. De eigenaar heeft twee weken de tij om aan de tonen dat het voertuig rechtmatig van hem is.

Aan het begin van de nacht gebeurde er een eenzijdig ongeval op de A16 bij knooppunt Princeville. De vier inzittenden hoefden niet naar het ziekenhuis. De weg was enige tijd afgesloten. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is onduidelijk.