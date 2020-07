Man (29) aangehouden na bedreiging neefje (15) met mes en geven van kopstoot

BREDA - Een 29-jarige man is zondag 12 juli 2020 rond 01.00 uur in de wijk Hoge Vucht aangehouden ter zake bedreiging en mishandeling. Hij zou in de woning met een mes gedreigd hebben en zijn neefje een kopstoot gegeven hebben.

Een 15-jarige jongen deed aangifte. Hij vertelde dat een oom een paar dagen bij hen verblijft. Zaterdagavond waren enkele vrienden van hem op bezoek. Er ontstond ruzie waarna zijn oom een groot mes uit de keuken pakte en riep dat ze het buiten gingen uitvechten. De jongen ging voor zijn oom staan die nog steeds dreigend dat mes in zijn handen hield. Hierna kreeg de aangever een flinke kopstoot van zijn oom. Het slachtoffer liep daardoor een pijnlijke neus op. Er ontstond tussen hen een gevecht waarbij het een van de vrienden lukte om het mes af te pakken. Toen de oom hoorde dat de politie eraan kwam was verstopte hij zich in de schuur. Agenten liepen via de poort met schild en een diensthond richting deze berging. De verdachte kwam echter kort daarna via de voordeur naar buiten. Hij ging, wellicht mede vanwege het geblaf van de diensthond, direct op zijn buik op de grond liggen waarna hij werd aangehouden.