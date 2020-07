Verfpot ontploft bij ongeluk op Westerparklaan; man en vrouw zitten onder witte verf

BREDA - Twee auto’s zijn zaterdagmiddag op de kruising Westerparklaan met de Zandoogjes op elkaar gebotst. Er raakte gelukkig niemand gewond.

De inzittende van de Audi hadden verf in hun wagen en die was opengeklapt een vrouw en man zaten onder de witte verf. Beide auto's weren getakeld door een berger. Wie er door het rode stoplicht reed is niet duidelijk, de politie onderzoekt het een en ander.