Vrouw beroofd van handtas aan de Prins Hendrikstraat, dader te voet op de vlucht

BREDA - In de nacht van vrijdag op zaterdag is een vrouw beroofd van haar handtas in Breda. Dat gebeurde rond 01.15 uur voor de deur van haar woning aan de Prins Hendrikstraat. Dat meldt de politie op Twitter.

De politie is op zoek naar de dader. Het zou gaan om een getinte man van ongeveer 1,90 meter. Deze droeg een donkerblauwe jas met capuchon en een wit mondkapje. Hij is er te voet vandoor gegaan.