Politie en ME treden op tegen relschoppers in Tuinzigt

BREDA - Op meerdere plaatsen in Tuinzigt is zondagavond onrust ontstaan. De politie meldt via Twitter dat verschillende groepen in die wijk vernielingen hebben aangericht.

De politie en ME zijn momenteel met meerdere eenheden in Tuinzigt aanwezig. In de Meidoornstraat zouden stenen zijn gegooid, pallets in brand gestoken en winkelwagens en een hekwerk van een bouwterrein midden op straat zijn gezet.

De toegangswegen van de wijk zijn momenteel afgesloten. Voorlopig mag niemand de wijk meer in.