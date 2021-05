Trein botst bij spoorovergang Oosterhoutseweg

BREDA - Bij de spoorovergang aan de Oosterhoutseweg is zondagochtend een aanrijding gebeurd. Hoe of wat er is gebeurd, is nog niet duidelijk. Net voor het spoor lag wel een elektrische scooter Go-Sharing.

De overgang is dicht en de politie verricht onderzoek naar het ongeval. Mogelijk gaat het om een aanrijding met letsel. Of het gaat om een ongeval of zelfdoding is niet bekend. Vlak voor de spoorwegovergang lag een elektrische scooter van Go-Sharing. Of die er iets mee te maken heeft is niet bekend. Volgens een getuige toeterde de trein net voor het ongeluk heel lang en hard. Vervolgens kwam deze, zonder dat zij daarbij een harde klap hoorde, tot stilstand. “Binnen tien minuten waren hier er meerdere politieauto’s met sirenes.”

NS

NS laat weten dat er geen treinen rijden tussen Breda en Gilze-Rijen door een aanrijding. “Dit duurt tot ongeveer 13:30 uur. Momenteel worden bussen ingezet.”