Gewonde bij steekpartij aan de Pijnboomstraat

BREDA - Bij een steekpartij aan de Pijnboomstraat is zaterdagavond iemand gewond geraakt. Het is niet bekend of er al iemand is aangehouden.

Rond 22.00 uur ontving de politie een melding dat een persoon naar aanleiding van een conflict gewond is geraakt tijdens een mogelijk steekincident. In de Pijnboomstraat is door politiemensen onderzoek gedaan naar de toedracht.

Het slachtoffer wordt in het ziekenhuis aan zijn verwonding geholpen.