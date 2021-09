Politie op zoek naar eigenaar van mogelijk gestolen fiets

BREDA - Agenten van politieteam Markdal zijn op zoek naar de eigenaar van een fiets die op woensdag 1 september omstreeks 14.15 uur onder verdachte omstandigheden in beslag werd genomen op de Haagweg.

Het vermoeden van de agenten bestaat dat de fiets van diefstal afkomstig is. Daarom is de politie op zoek naar de eigenaar van deze fiets. Wie zijn of haar fiets herkent op de foto, kan de politie bereiken via 0900-8844. Het registratienummer van deze zaak is 2021233572.