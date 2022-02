Lindsay van Zundert zet hoge score neer op vrije kür

BREDA / ETTEN-LEUR - De 17-jarige kunstrijdster Lindsay van Zundert heeft een geweldige prestatie neergezet op de Olympische Spelen. Ze kreeg voor haar vrije kür in het Capitool Indoor Stadion in Beijing een totaalscore van 116,57 punten.

Daarmee hield ze in ieder geval twee schaatssters achter zich. Lindsay startte weifelend, doordat de drievoudige flip en de drievoudige rittberger niet helemaal naar wens ging. Ze slaagde er echter in om de rest van haar kür foutloos te rijden, waardoor ze tevreden kan terugkijken.

In totaal komen 24 schaatssters aan de start, de verwachting is daardoor dat Lindsay nog wel zal zakken in de ranking.

