Premies voor autoverzekeringen stijgen flink in 2020, maar vergelijken loont

(Advertorial) - Het is stil op de Nederlandse snelwegen. De coronamaatregelen zorgen voor een unieke situatie. Want wat autorijden betreft, worden eigenlijk in 2020 de files juist alleen maar langer. En ook de premies voor autoverzekeringen stijgen flink.

'File, 'k zit weer in een file'. André van Duin zong het vorige eeuw reeds. En het is geen haar verbeterd, integendeel. De files worden alsmaar langer. Steeds meer mensen hebben een auto. Autopech, ongelukken en algemeen druk verkeer zorgen voor files die alleen maar toenemen. En dat zal ook in 2020, wanneer de strenge maatregelen rondom het coronavirus weer zijn ingetrokken, het geval zijn. Maar daar wordt aan gewerkt. Overal worden wegen verbreed of aangepast. Zo ook in Breda, waar er binnenkort verschillende aanpassingen komen.

Premies de hoogte in

WA verzekeringen werden vorig jaar gemiddeld zo'n 11 procent duurder. Gemiddeld betaalt men reeds een kleine 700 euro hiervoor. En een verdere prijsstijging is zeker aan de orde. Verzekeraars moeten namelijk elk jaar meer en meer geld uitkeren dan dat ze ontvangen via premies. Dit proberen ze te recupereren door prijsstijgingen.

Vreemd is dat de premies van allrisk verzekeringen wel in dalende lijn zijn. Vorig jaar ging het om een daling van 1,4%. En bij WA beperkt casco was de daling zelfs nog sterker, namelijk 3,4%. Dit wordt verklaard door het feit dat verzekeraars op deze producten nog steeds winst maken. Verwacht wordt echter dat dit voor 2020 gaat veranderen. De voorbije jaren was er namelijk een reële toename van autodiefstallen op het Nederlandse grondgebied, vooral dan in de Randstad, waar er ook sprake was van veelvuldig vandalisme. Het risico voor de verzekeraar in sommige postcodegebieden zal hierdoor stijgen, wat dus een invloed zal hebben op de premies voor WA beperkt casco en allrisk.

Ook de algemene toenemende drukte op de wegen in Nederland is een reden waarom de premies voor autoverzekeringen stijgen.

Vergelijken loont

Hoeveel stijging of daling er ook is, het loont steeds de moeite om autoverzekeringen te vergelijken. Er zijn verschillende organisaties die dat aanbieden. Je kan er onafhankelijk een vergelijking maken van de verschillende autoverzekeringen en de verzekering uitkiezen die het best aansluit bij jouw persoonlijke wensen. Vergelijken gaat eenvoudig en snel. Je kan er je auto direct verzekeren. Doen dus!