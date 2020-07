Ook voor de fysiotherapeuten van Dynamico is met NAC weer op de Grote Markt staan hét doel

BREDA/RUCPHEN - Al sinds 2012 is Dynamico Fysiotherapie & Training betrokken bij NAC. De fysiotherapeuten startten bij de jeugdopleiding, en begonnen een jaar later ook aan de begeleiding van het eerste elftal. De samenwerking werd deze week met zes jaar verlengd. "Het motiveert ons nog meer om optimaal te presteren met samen maar één doel voor ogen en dat is NAC naar een hoger plan tillen met als beloning aan het einde van het seizoen met zijn allen op de Grote Markt in Breda te staan", vertelt Robin Mol enthousiast.

Het rommelt nogal bij NAC. Het onverwachte afscheid van Hyballa hakte er begin van de maand in bij de supporters. Het is nu aan Maurice Steijn om de club komend seizoen naar promotie te leiden. En daar gaan de fysiotherapeuten van Dynamico ook bij helpen. Zij blijven de komende zes jaar verbonden aan de club.

"We hebben de afgelopen jaren samen gebouwd aan een goed medisch fundament voor de medische en paramedische begeleiding van de selectiespelers en de spelers van de jeugdopleiding", legt Mol uit. "Dynamico is zeer trots en enorm gemotiveerd om samen met het gehele NAC-team de selectie terug te brengen naar het hoogste niveau."

Dynamico is onder andere verantwoordelijk voor de medische screening, preventieve adviezen en trainingen, sportspecifieke revalidatie en de individuele optimalisatie van spelers. "En vanaf het nieuwe seizoen is Dynamico ook gedeeltelijk verantwoordelijk voor het verzorgen van de krachttraining. De stap naar deze uitbreiding is logisch, omdat binnen Dynamico een groot team werkzaam is met verschillende expertises en aandachtsgebieden zowel op het gebied van fysiotherapie als training. Het verzorgen van de krachttraining samen met de fysiotherapie maakt ook dat Dynamico nog beter kan werken aan de synergie tussen de fysiotherapie enerzijds en de krachttraining anderzijds."

Dynamico heeft veel vertrouwen in de start van het nieuwe seizoen. "We hebben samen maar één doel voor ogen en dat is NAC naar een hoger plan tillen met als beloning aan het einde van het seizoen met zijn allen op de Markt in Breda te staan."

Dynamico is met 4 fysiotherapeuten op locatie (Sjoerd den dekker, Remie Blom en Robert Koevoets in Zundert voor de selectie en Jeroen van Bilderbeek op de locatie Boeimeer voor de jeugd) verantwoordelijk voor de gehele medische begeleiding en ondersteuning van de voetballers van NAC. Dit houdt in dat er zorg wordt gedragen voor de NAC-selectie, de beloften en de jeugdopleiding. Vaak gaat dit in samenwerking met de collega-fysiotherapeuten die werkzaam zijn bij praktijk van Dynamico op de locatie te Rucphen; bijvoorbeeld wanneer er andere specialisaties moeten worden ingezet of wanneer beeldvormend onderzoek middels echografie is gewenst.