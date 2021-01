Drie leerlingen geslaagd bij Praktijk Opleiding Stukadoors: ‘Wij leiden mensen versneld op tot stukadoor’

(Advertorial) - Eindelijk was het dan zover: Vorige week vrijdag mochten drie leerlingen van de Stichting Opleidingscentrum West Brabant, Praktijk Opleiding Stukadoors, examen doen voor het branche certificaat stukadoor niveau 1 in Veenendaal.

In juni 2020 werd het examen afgelast vanwege corona, maar vrijdag kon het gelukkig door gaan. Natuurlijk waren ze goed voorbereid en zijn ze dan ook alle drie met een zeven of hoger geslaagd! “Gefeliciteerd mannen!”, aldus het opleidingscentrum.

Opleidingscentrum

Stichting Opleidingscentrum West-Brabant richt zich op het versneld opleiden van stukadoors. De opleiding is bedoeld voor iedereen die als stukadoor aan de slag wil. Bijvoorbeeld praktijkjongeren, maar ook aan (oudere) zij-instromers, statushouders, werkzoekenden, omscholers en (vroegtijdig) schoolverlaters zonder startkwalificatie, kortom iedereen is welkom.

“Als we kijken naar deze leerlingen doorliepen zij alle drie een ander traject”, legt de eigenaar van het opleidingscentrum uit. “Adem kwam hier via de Gemeente Breda en kreeg 2 dagen per week les voor de periode van een jaar. Nico en Hassan kwamen bij het opleidingscentrum terecht als omscholers, zij besloten zelf het roer om te gooien en de opleiding tot stukadoor te gaan volgen. Nico heeft ongeveer 30 lessen gehad en Hassan slechts 20 lessen, gelukkig kan dit bij het opleidingscentrum en kan iedereen het traject volgen wat bij hem of haar past.”

Wil jij ook stukadoor worden of denk je dat het misschien iets van je is. Neem vrijblijvend contact met ons via info@stukadoor-opleiding.nl. “We kijken dan samen of de opleiding iets voor jou is.”

Stichting Opleidingscentrum West-Brabant

Praktijk Opleiding Stukadoors

De Waterman 1a, 4891 TL Rijsbergen

Tel: 076 203 00 61

info@stukadoor-opleiding.nl

www.stukadoor-opleiding.nl