Bijleren bij LBC Volwassenenonderwijs: ‘Geef jezelf die extra kans!’

(Advertorial) - Bij LBC Volwassenenonderwijs geloven we dat je altijd kan bijleren. Wat je wil en wanneer je wil. Voor je persoonlijke ontwikkeling of je beroepsleven. Wij zorgen voor de juiste begeleiding en een fijne leeromgeving, waarbij jij als cursist centraal staat!

Wat kun je waar volgen?

Net over de grens in Hoogstraten kan je van september tot januari een cursus tablet en smartphone Android voor beginners volgen op maandagavond. Dit is de ideale instapcursus voor wie al wat ouder is en zijn toestel(len) goed wil leren gebruiken.

In Hoogstraten worden van september tot juni ook wekelijkse avondcursussen Spaans, Engels en Frans aangeboden. De bereikte taalniveaus worden internationaal erkend via het Europees Referentiekader voor de Talen. In de lessen staat communiceren voorop: we leren je vlot luisteren, lezen, schrijven en vooral spreken in de vreemde taal. Heb je al wat voorkennis? Leg dan gratis en vrijblijvend onze taaltest af.

Al vele jaren word er in Hoogstraten ook een wijnopleiding op hoog niveau gegeven. Van september tot januari staat er een cursus degustatie wereldwijnen gepland op donderdagavond.

In Turnhout ligt bij het aanbod de focus op beroepsopleidingen: zorgopleidingen, masseur, voetverzorger, nagelstylist, uitvaartmedewerker en verkoper. Maar ook cursussen mode-naaien, gezond koken, computer en ict en vreemde talen ontbreken niet.

Wat zijn onze troeven?

- een gunstige prijs: € 1,65 per lesuur (exclusief cursusmateriaal). Wij kunnen deze prijs zo laag houden omdat we onderwijs aanbieden dat officieel erkend en gesubsidieerd wordt door de Vlaamse onderwijsoverheid.

- kwaliteit: hoogwaardig onderwijs door professionele docenten. Studiebewijzen erkend door de Vlaamse overheid.

- op jouw maat: avondcursussen in Hoogstraten, in Turnhout ook overdag. Je kan in grote mate en in je eigen tempo zelf je studiepakket samenstellen.

- dicht bij jou: vlak over de grens, vlot bereikbaar met de wagen en gratis parkeergelegenheid in Hoogstraten

- warm en hartelijk: je voelt je thuis in onze sfeervolle en motiverende leeromgeving. Iedereen vanaf 16 jaar is van harte welkom!

- een hart voor Nederland: sinds jaar en dag hebben wij heel wat cursisten uit Nederland. Vooral in Hoogstraten, maar ook in Turnhout. We kennen elkaar goed, dus: kom erbij!

Meer info?

Surf naar www.lbconderwijs.be

Mail naar turnhout@lbconderwijs.be

Bel naar +32 14 39 44 40

Je kan ook ter plaatse naar een infomoment komen, bijvoorbeeld begin september ’s avonds in Hoogstraten (Gravin Elisabethlaan 30). De excacte data en uren vind je terug op onze website.