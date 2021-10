IJzersterk team zet De Huizenbemiddelaar op de kaart

(Advertorial) - De Huizenbemiddelaar is al vijf jaar een belangrijke speler in de makelaardij. Met een ijzersterk team wordt hierbij vanuit gelijkwaardige vestigingen in Zundert en Breda de regio 076 bediend. Dat zorgt voor een krachtige kruisbestuiving, weten makelaars Lucas Beek en Yoeri Korse.

Het verhaal van De Huizenbemiddelaar begint bij Lucas Beek. Hij begon in 2016 in de makelaardij in Breda, waar hem via internet de aanvraag voor de verkoop van een huis aan de Kleine Heistraat in Wernhout bereikte, op het toenmalige Parc Patersven. Dat verliep zó voorspoedig, dat hij een week later weer een aanvraag voor de verkoop van een huis in dezelfde straat ontving. “Vervolgens kwamen de buren en de overburen en stond ik zogezegd vanaf de parkeerplaats woningen te verkopen. Voor mij reden om snel een kantoor te openen op Patersven.” Van het een kwam het ander. Vanwege de groei van zijn klantenbestand in de regio opende Lucas Beek een kantoor achter supermarkt Dirk in Zundert. “Vanwege mijn focus op de regio Zundert en Parc Patersven kon ik minder aandacht besteden aan de regio Breda,” vervolgt hij. “Hierop heb ik Yoeri Korse, al twintig jaar mijn beste vriend, gevraagd om erbij te komen.”



Rolverdeling

Yoeri hoefde daar niet lang over na te denken. “Op donderdagavond hadden we ons gesprek en op vrijdag diende ik mijn ontslag in bij mijn toenmalige werkgever,” vertelt Yoeri Korse. “Ik ben meteen mijn opleiding tot makelaar gaan volgen, waarbij ik stage liep bij Lucas. Over de zakelijke rolverdeling waren we het daarna ook snel eens. Lucas zou zich blijven bezighouden met de regio Zundert, terwijl ik mij met nieuwe energie op de regio Breda heb gestort.”



Groei

Dat laatste bleef, getuige de groei van het kantoor, niet onopgemerkt. Voor Lucas Beek en Yoeri Korse reden om uit te zien naar nieuwe bedrijfslocaties in Zundert en Breda. Na gesprekken in december vorig jaar werd besloten om in Zundert op huurbasis het pand aan de Prinsenstraat 26 te betrekken. “Een grote maar belangrijke stap,” aldus Lucas Beek. “Hier kunnen we heel privé en in alle rust onze klanten ontvangen.” In een mooie omgeving bovendien, want het casco opgeleverde pand werd sfeervol aangekleed met afbeeldingen van Zundertse straten uit vervlogen tijden.



Zichtbaar

Sinds 1 juni zit De Huizenbemiddelaar aan de Prinsenstraat in Zundert. Drie weken later mocht ook de sleutel van het nieuwe pand aan de Vijfhagen 157 in Breda in ontvangst worden genomen. Yoeri Korse: “In Breda zat ik eerst in een bedrijfsverzamelgebouw. Vanwege het coronavirus was het lastig om daar klanten te ontvangen en verrichtte ik mijn werkzaamheden vooral ambulant. We vinden het echter belangrijk om ook goed zichtbaar te zijn. Het nieuwe pand in Breda voldoet aan die voorwaarde. Soms lopen de dingen zoals ze lopen en moet je doorpakken. Dat hebben we gedaan. Het is een aardige uitdaging om alles naar eigen hand te zetten.”



Mond-tot-mondreclame

Lucas Beek memoreert in dat opzicht ook aan zijn start in de regio Zundert. “Ik ben hier vanuit niets begonnen, maar positieve mond-tot-mondreclame zorgde er al snel voor dat ik veel opdrachten kreeg. Wanneer je goed werk levert, wordt het je hier ook wel gegund. Wat dat betreft zie ik ook wel een kruisbestuiving: mensen die vanuit Breda naar Zundert willen verhuizen, en omgekeerd, komen bij ons terecht. Al bedienen wij bijvoorbeeld ook plaatsen als Etten-Leur. Binnen de 076-regio gelden wij, werkend vanuit Zundert en Breda, als echte specialisten. Op Wernhoutsburg, het vroegere Patersven, hebben we ook nog steeds een kantoor.”



Hecht team

Naast Lucas Beek en Yoeri Korse wordt het team van De Huizenbemiddelaar gevormd door commercieel medewerker Bjorn van Beek en office manager Marian de Veer. “Zonder hen hadden we deze stappen niet kunnen zetten. Samen vormen we een ijzersterk team,” aldus Lucas Beek. “Klanten zijn bij ons geen nummer. Iedereen kent hen bij voor- en achternaam. Klanten kiezen ook voor ons omdat we samen mét hen een hecht team vormen. Alleen dan kun je ook successen behalen, is onze mening.”

De Huizenbemiddelaar Breda-Zundert B.V.

Prinsenstraat 26, 4881VB Zundert

Vijfhagen 157, 4812 XT Breda

Tel. (076) 2045005

www.dehuizenbemiddelaarzundert.nl

www.dehuizenbemiddelaarbreda.nl