Nerdish brengt de eerste virtuele foodhall naar Breda

(Advertorial) - Een avondje met vrienden op de planning, maar geen zin om te koken? Dan is het een goed idee om eten te bestellen! Hoe meer gezelschap je hebt, hoe meer wensen er zijn. Bij Nerdish hoef je niet langer compromissen te sluiten. Twee Bredase broers bedachten samen een concept waardoor je al jouw favoriete gerechten in één keer kunt bestellen.

Wat is nerdish

Na een proefperiode vanuit een testkeuken in januari, openden de broers Marconi en Felipe in juli een nieuw delivery en takeaway concept genaamd “Nerdish”. Nerdish is een virtuele foodhall waar je gerechten uit verschillende keukens kan bestellen voor bezorging en afhaal. Deze gerechten zijn niet alleen voor vleesliefhebbers, maar ook vegetariërs.

De naam heeft een verwijzing naar de manier waarop zij het online eten bestellen willen benaderen en de focus van de keuken: er moet veel meer data en software gebruikt worden om alles zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en de focus ligt op ‘dishes’. Zo is de menukaart gebaseerd op data-analyse van de consument en restaurants uit verschillende steden in Nederland, om zo de meest populaire gerechten uit verschillende type cuisines aan te bieden vanuit één locatie.

Naast het aanbieden van een breed menu is Nerdish’ doel om de keukenoperatie en bezorging zo groen mogelijk te managen. Zo wordt in de keuken niet op gas gekookt, maar op inductie. De gerechten worden geserveerd in een combinatie van composteerbare en biobased verpakkingen en de bezorgers rijden op elektrische fietsen. “We vinden dat we zoveel mogelijk een steentje moeten bijdragen aan een wereld waar keukens nog steeds veel op gas draaien en benzinescooters of auto’s worden gebruikt om te bezorgen. Al is het wel zo dat er steeds meer elektrische scooters worden gebruikt voor het bezorgen, maar nog lang niet iedereen doet dit”, aldus Felipe.

Het concept

Dit zijn de eerste stappen van de broers in de horecawereld. Beide hebben namelijk een universitaire achtergrond in Economie en Data Science, géén horeca dus. “Elke keer als wij met vrienden of familie iets wilden bestellen kreeg je oneindige discussies bij welk restaurant er besteld moest worden. De één had zin in pizza van de Italiaan en de ander wilde liever een pokébowl. Om aan beide wensen te voldoen, moest er dan bij meerdere restaurants besteld worden. Daarnaast krijg je de bestelling altijd op een ander tijdstip en betaalde je meermaals bezorgkosten. Wij vonden dit altijd een probleem van een platform als Thuisbezorgd. Vandaar ook onze interesse in dit wereldje”, vertelt Marconi.

Dit probleem heeft de broers aan het denken gezet. Tijdens hun laatste studiejaar zijn de broers op onderzoek uitgegaan. Zo zagen zij dat er in de Verenigde Staten en Azië vanaf 2015 nieuwe maaltijdbezorgconcepten werden opgericht, de zogenaamde ‘ghost kitchen’ of virtuele restaurants. Een ghost kitchen is een restaurant dat alleen maaltijden bezorgt via thuisbezorgsites en dus geen inloop heeft. Vanuit dit restaurant worden vaak verschillende food brands verzonnen en via de bekende bezorgsites, zoals Deliveroo of UberEats, verkocht. Niemand weet dus dat deze merken uit een ghost kitchen komen. Nerdish is een vergelijkbaar concept, maar gelooft niet in het creëren van merken of food brands. “Het verzinnen van food brands zorgt voor extra marketing en branding, dus extra tijd en geld. Als een food brand niet lijkt te werken, dan moet deze verwijderd worden, wat natuurlijk zonde is. Daarnaast maak je het de consument alleen maar moeilijker, aangezien er steeds meer keuze is”, vertelt Felipe. Een duidelijke reden dus waarom Nerdish met één food brand werkt die verschillende gerechten uit diverse cuisines maakt.





Daarnaast biedt Nerdish ook take-away aan vanwege de centraal gelegen locatie aan het station van Breda. Dit is niet iets wat gewoon is bij de bekende ghost kitchen concepten. Om de hele keten in eigen handen te houden, zorgen zij ook voor de bezorging. “Je moet in dit proces zoveel mogelijk in handen proberen te nemen, van zowel de keukenoperatie tot bezorging, om zo de kwaliteit en dienst hoog te houden en te kunnen waarborgen.”, vertelt Marconi.

Je moet ze gebruiken

Ondanks het willen beheersen van alles binnen de operatie, ontkom je er als nieuw bezorgconcept niet aan om een platform zoals Thuisbezorgd te gebruiken. “Wij gebruiken dit soort platformen als marketingtool, gezien hun bereik en aanbod, maar het doel is natuurlijk om de gast zover te krijgen dat ze na hun eerste bestelling, de eerstvolgende bestelling, direct via onze website plaatsen”, aldus Felipe. Zoals bekend, vragen deze platforms hoge fees voor het gebruik van hun online dienst. Dit is ook één van de redenen waarom veel restaurants klagen als ze gebruik maken van de diensten van een partij als Thuisbezorgd. Tevens behouden zij ook de data van de consument. “Ondanks dat zij hoge fees hanteren en de gegevens van de consument houden, neem je deze percentages voor lief om sneller naamsbekendheid te krijgen. Via TableVibe proberen wij met QR-codes de klant aan ons te binden door ze te vragen om een review achter te laten, in ruil voor een kortingscode”, aldus Marconi.





Meer data, software en keukens

Naast data-analyse hopen de oprichters in de komende jaren ook te bouwen naar een eigen keukenmanagementsysteem dat gekoppeld is aan de bezorg operatie. Hiermee probeert nerdish de hele keten in handen te hebben – van koken tot bezorgen – om de keukenproductie en bezorgdienst zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen zodat er efficiënter gekookt en bezorgd kan worden voor een betere kwaliteit.

Na 3 maanden geopend te zijn, staat nerdish met een beoordeling van 4.9 het hoogst gerankt in het centrum van Breda (postcode 4811). “Deze score, zonder een horeca achtergrond te hebben, is veelzeggend. Dat betekent dat wij iets goeds doen en het concept aanslaat. Gasten zijn zeer te spreken over de kwaliteit en bezorgdienst. Hopelijk zet dit zich zo voort om over een jaar het concept te kunnen gaan uitbreiden naar andere steden”, aldus de broers.